Modi: Ukrayna'da çatışmalar durmalı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, " Hindistan, çözüme yönelik tüm barışçıl girişimleri destekliyor ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Modi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini anımsatarak, "Ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliği olumlu bir seyir izliyor. Geçen yıl küçük bir düşüş yaşansa da bu yılın ilk yarısında ticaret hacmi yüzde 2,6 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlığın beklentisi tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesidir"

Hindistan Başbakanı Modi de Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Ülkelerimiz ve halklarımızın çıkarlarına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizine değinen Modi, şunları kaydetti:

"Hindistan, çözüme yönelik tüm barışçıl girişimleri destekliyor ve bunu yapmaya devam edecek. Savaşın sürdüğü her gün insanlığı bir adım geriye götürüyor. Barışa doğru atılan her adım ise insanlığa gerçek bir barış umudu veriyor. Sonsuz bir savaştan çatışmaların sonlandırılacağı aşamaya geçmemiz gerekiyor. Bu yönde ilerlemememiz lazım. Bu, tüm insanlık için büyük önem taşıyor. İnsanlığın beklentisi de tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesidir."

Kaynak: AA