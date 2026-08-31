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Modi ve Pezeşkiyan Bişkek'te Görüştü

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Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya gelerek ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı; gerilimlerin diyalog yoluyla çözülmesi ve bölgesel istikrarın önemini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Modi ve Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere gittikleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Pezeşkiyan ile ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alan Modi, Hindistan'ın gerilimlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Modi, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra seyrüsefer serbestisi ve ticaret özgürlüğünün korunması için çabaların sürmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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