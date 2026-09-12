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Hindistan Başbakanı Modi, BMGK reformunun daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformunun daha fazla ertelenemeyeceğini, bu konudaki metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformunun daha fazla ertelenemeyeceğini, bu konudaki metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini söyledi.

Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin açılışında??????? konuştu.

BMGK reformunun??????? daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulayan Modi, bu konudaki metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini ifade etti.

Küresel Güney'in "kurallara uyanlar" yerine "kuralları şekillendirenler" konumuna geçmesi gerektiğini belirten Modi, BRICS'in bu dönüşüm için gerekli diplomatik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde rol oynayabileceğini, Küresel Güney'deki gelen genç diplomatlara müzakere becerileri, uygulamalı eğitim ve hukuki uzmanlık sağlayabileceğini söyledi.

BRICS'in "20. yılı" vurgusu

Modi, BRICS'in "20. yılına girmesini, bir insanın daha olgun ve sorumlu bir yaşa ulaşmasına" benzeterek, "İnsan yaşamı, 20 yaşına ulaştığında olgunluk ve sorumluluğun yeni bir aşamasına girer. Bu, hayallerin sorumluluklarla iç içe geçtiği ve yeteneklerin yeni bir yön bulduğu bir aşamadır." dedi.

Bugünü de "BRICS'in olgunluğa erişme zamanı" olarak nitelendiren Modi, BRICS'in son 20 yıl boyunca farklı bakış açılarına saygı göstererek uzlaşma yoluyla küresel sahnedeki kimliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Modi, "Şimdi, BRICS içindeki birlik ve uzlaşımızı küresel sahnede somut sonuçlara dönüştürmenin zamanıdır. Gelecekteki 20 yıl için yeni ve iddialı bir gündem üzerinde çalışmalıyız. Öncelikle kendi çalışma sistemlerimizi iyileştirerek başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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