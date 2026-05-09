Hindistan MIRV sistemiyle donatılan Agni füzesini test etti

YENİ Hindistan, Çoklu Bağımsız Hedeflenebilir Yeniden Giriş Aracı (MIRV) sistemiyle donatılan Agni füzesinin deneme uçuşunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Agni füzesinin test uçuşunun farklı hedeflere güdümlü çoklu yük ile Hint Okyanusu bölgesinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

MIRV sistemi, 1960'ların başında geliştirildi ve füzelerin farklı hedefleri vurması için çoklu nükleer savaş başlıkları taşımasına olanak tanıyor.