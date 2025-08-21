Hindistan, Agni-5 Balistik Füzesini Başarıyla Test Etti

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli 'Agni-5' balistik füzesini başarılı bir şekilde test etti. Test atışı Odisha eyaletinde gerçekleştirildi ve füzede tüm operasyonel ve teknik parametrelerin doğrulandığı belirtildi.

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli "Agni-5" balistik füzesini başarıyla test ettiğini bildirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, test atışının ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, orta menzilli Agni-5 balistik füzesi denemesinin tüm operasyonel ve teknik parametreleri doğruladığı belirtildi.

Agni-5 balistik füzesinin operasyonel hale gelmesi durumunda Çin'in iç bölgelerine kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

