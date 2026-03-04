Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyaret etti

Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan, 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif'i, Amasya'da sergilendiği 2,5 yılda yaklaşık 30 bin kişi gördü.

Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif, 2018'de Bursa'da sergilenmeye başlandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimiyle 2023'te Amasya'ya getirilen Hilye-i Şerif, Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusundaki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Merkezde hilyenin yanı sıra Hazreti Muhammed'in saç, sakal ve ayak izi gibi yaklaşık 80 eser bulunuyor.

Rektör Turabi, gazetecilere, merkezlerinde Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan Hilye-i Şerif'in yanı sıra hat levhaları, bağışçılar tarafından verilen Hazreti Muhammed'e ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü gibi 80 eserin yer aldığını söyledi.

Merkezlerinin irfan ve bilgi aktarım merkezi olarak hizmet verdiğini belirten Turabi, "Bu çerçevede 200'e yakın etkinlik ve 30 binden fazla ziyaretçiyle artık Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Amasya'da ilgi odağı haline dönüşmüştür. En çok ilgiyi ise Hilye-i Şerif çekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Aslıhan Aydın Bilgili ise Hilye-i Şerif'in çok etkileyici olduğunu dile getirdi.