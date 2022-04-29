Hilvan'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ani bastıran yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı vatandaşlar yağıştan korunmaya çalıştı, bazıları da bina altlarına sığındı.