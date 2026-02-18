Haberler

Diyarbakır'da muhtar hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Diyarbakır'da muhtar hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde muhtarlık yapan Hikmet Demir, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi 150 aileye ulaştırdı. Ramazan öncesi yapılan yardımlarla mutlu olduğunu belirten Demir, bu desteğin devam edeceğini ifade etti.

Demir, yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Ramazan öncesi hayırsever iki iş insanının yaptığı yardımlarla hazırladıkları gıda kolilerini ailelere ulaştırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Demir, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Demir, yardım yapan iş insanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
