Diyarbakır'da muhtar hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde muhtarlık yapan Hikmet Demir, hayırseverlerin destekleriyle alınan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Demir, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı.

Demir, yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Ramazan öncesi hayırsever iki iş insanının yaptığı yardımlarla hazırladıkları gıda kolilerini ailelere ulaştırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Demir, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Demir, yardım yapan iş insanlarına teşekkür etti.