Hierapolis Örenyeri'nde iki ziyaretçi karşılama merkezi tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale travertenlerinin yanındaki Hierapolis Örenyeri'nde Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezleri'nin tamamlandığını açıkladı. Bu projeler, antik kentin tarihine saygılı bir şekilde tasarlandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında "Pamukkale travertenlerinin hemen yanı başında konumlanan, Antik Çağ'dan günümüze ulaşan önemli bir kültür ve inanç merkezi Hierapolis Örenyeri'nde, alanın dokusuna uyumlu projeler kapsamında Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezlerini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Hafif çatı örtüsü, geçirgenlik ilkesi ve modüler kurgu esas alınarak planlanan bu yapılarla, antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden, sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Antik Havuz'da ziyaretçi ihtiyaçlarını tek merkezde toplayarak kullanım kalitesini artırırken Güney Kapı'da günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan düzenli ve kapsamlı bir hizmet altyapısını hayata geçirdik. Tarihi mirasa saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari yaklaşımla ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sürecin hayata geçirilmesinde görev alan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

