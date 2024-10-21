Üye Girişi
Haberler

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı Projesi Tamamlanma Aşamasında

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı Projesi Tamamlanma Aşamasında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen arkeolojik kazı ve seyir terası projesinin büyük oranda tamamlandığı açıklandı. Çalışmalar kapsamında antik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı ve ziyaretçilerin keşfi için cam yüzeyler monte edildi.

Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca alanda yürütülen restorasyon, koruma ve onarım işlemleri devam ediyor.

Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlandı.

Aydınlatma çalışmalarının sürdüğü bölgede, kuledeki bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da yapıldı. Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında kısa süre içinde kulenin güney tarafında bulunan desenli taban mozaik alanın cam yüzeyle kapatılması için çalışmalar başlayacak.

Büyükşehir Belediyesince, Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020'de koruma kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen çalışmalarda bugüne kadar, 93 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.???????

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Yerel Yönetim Kültür Sanat antalya Turizm Güncel

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

 Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı? Bodrumspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kalpazan oyuncuları kim? Kalpazan dizisi karakterleri! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nerede öldü, nereye gömülecek? Kalpazan dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Kalpazan CANLI izle! 21 Ekim Pazartesi Kalpazan 1. bölüm SON BÖLÜM full HD izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.