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Hıdırellez Kutlamaları İskenderun ve Samandağ'da Gerçekleşti

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Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. İskenderun'da Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi ve vatandaşlar dileklerini kilisedeki dua bölümüne bıraktı. Samandağ ilçesinde ise vatandaşlar dileklerini denize bıraktı ve Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İskenderun'da etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

Kutlamaya katılan vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bırakırken, daha önce dilekleri kabul olanlar ise katılımcılara lokum dağıttı.

Samandağ ilçesinde de vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize bıraktı.

Vatandaşlar daha sonra Deniz Mahallesi'nde bulunan Hz. Hızır Türbesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hıdırellez Samandağ Hatay Kültür Yaşam Güncel Haberler

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