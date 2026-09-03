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Edirne'de Hıdır Baba Türbesi'ne Mescit

Edirne'de Hıdır Baba Türbesi'ne Mescit
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Hıdır Baba Türbesi'ni ziyaret ederek planlanan çevre düzenlemesi ve mescit inşası hakkında bilgi aldı. Çalışmalar bitince türbe, daha düzenli ve huzurlu bir ziyaret alanı olacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Hıdır Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede incelemelerde bulunan Sezer, yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi ve manevi değeriyle mahallenin önemli ziyaret noktaları arasında yer alan türbenin çevresinde düzenleme yapılacak ve mescit inşa edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla türbe, vatandaşların daha düzenli ve huzurlu biçimde ziyaret edebileceği bir alana dönüştürülecek.

Kaynak: AA
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