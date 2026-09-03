Edirne'de Hıdır Baba Türbesi'ne Mescit

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Hıdır Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede incelemelerde bulunan Sezer, yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi ve manevi değeriyle mahallenin önemli ziyaret noktaları arasında yer alan türbenin çevresinde düzenleme yapılacak ve mescit inşa edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla türbe, vatandaşların daha düzenli ve huzurlu biçimde ziyaret edebileceği bir alana dönüştürülecek.

Kaynak: AA