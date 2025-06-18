Hiba Tawaji ve İbrahim Maalouf İstanbul'da Konser Verecek

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Orta Doğu'nun öne çıkan sanatçısı Hiba Tawaji ve ünlü enstrümantalist İbrahim Maalouf, 24 Haziran'da İstanbul'da özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak. Senfonik orkestra eşliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, farklı kültürleri bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanatsal kişiliğiyle Orta Doğu'nun öne çıkan isimlerinden Hiba Tawaji ve dünya çapında popüler enstrümantalistlerden biri kabul edilen İbrahim Maalouf, özel bir konseptle İstanbul'da konser verecek.

İkili, Piu Entertainment organizasyonuyla senfonik orkestra eşliğinde 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Farklı kültürlerden beslenen sanatsal kimlikleriyle, her iki sanatçı da geleneksel melodileri modern dokunuşlarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Konserin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından temin edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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