Tekirdağ'da heyelan nedeniyle kapanan yol 1,5 ay sonra ulaşıma açıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolu, yapılan hafriyat çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kentte 45 gün önce Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi güzergahın trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.