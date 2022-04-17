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Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Uğur Budak - Güncel
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- Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı Erzurum-Tekman karayolunda meydana gelen heyelan sürücüleri zor durumda bıraktı.

ERZURUM (İHA) - - Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

ERZURUM - Erzurum-Tekman karayolunda meydana gelen heyelan sürücüleri zor durumda bıraktı.

Tekman - Erzurum karayolunun 12'nci kilometresinde oluşan heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Tekman'dan Erzurum'a gitmek isteyenler Taşkesen Mahallesi yakınlarında meydana gelen heyelan nedeni ile yollarına devam edemediler. Her yıl bahar aylarında oluşan heyelan bölge sakinlerini zor durumda bırakıyor.

Vatandaşlar "1996 yılında yapımına başlanan ve yıllarca beklediğimiz Palandöken yolu ancak bitti. Ancak yine yolda fayda görmedik kışın kar ve tipiden kapalı olan palandöken yolu yazın da heyelandan kapanıyor. Tünel olursa bu sıkıntıdan kurtarabiliriz" diye konuştu.

Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Erzurum - Tekman karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Güncel

Toprak Kayması, Tragger, Erzurum, Güncel, Haberler

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