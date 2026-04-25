Heyelan nedeniyle 6 gündür kapalı olan Hakkari-Van kara yolu, kontrollü ulaşıma açıldı

HEYELAN nedeniyle kapanan Hakkari- Van kara yolu, alternatif güzergah oluşturulup, hafif araç trafiğine kontrollü olarak açıldı. Heyelandan dolayı 6 gündür kapalı olan kara yolundaki çalışmalar ise sürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarındaki Entegre Katı Atık Tesisi, 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gördü. Yoğun yağışlar nedeniyle zeminin zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Heyelan sonrası zeminde derin çatlaklar ve çukurlar oluştu. Aynı bölgede 1 gün sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle Hakkari-Van kara yolu, ulaşıma kapandı. İlk etapta Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol belirli saatlerde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak 19 Nisan'da etkili olan yeni yağışların ardından yaşanan ikinci heyelan nedeniyle yol tamamen kapandı.

Hakkari Valiliği, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından kara yolunun bugün hafif araç trafiğine kontrollü olarak açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari-Van kara yolundaki Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında Akçalı-Bağışlı arası alternatif yol, gerekli bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından hafif taşıt trafiğine kontrollü olarak açılmıştır. Bu kapsamda, minibüs, pikap ve binek araçlar için kontrollü geçiş sağlanmakta, ancak mevcut şartlar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir. Bölgede olası çökme, kayma ve benzeri olumsuzlukların yaşanması halinde trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik akışında yapılacak düzenlemeler ve uyarıların dikkatle takip edilmesi ve yönlendirmelere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

