Heyelan bölgesi böyle görüntülendi Heyelan bölgesi böyle görüntülendi Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi. Heyelan bölgesi böyle görüntülendi ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi. Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halindeki tırların üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu göre 2 tır büyük zarar görürken, 2 tır ise kısmi zarar gördü. Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Havadan görüntülenen olay yerinde yolun tek şeritten açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Ersen Küçük - Güncel Kemalpaşa Artvin Hopa Güncel Haberler

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