Haberler

Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını Kontrol Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Balıkesir'den sonra sabaha karşı korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.