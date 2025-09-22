Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını Kontrol Altında
Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR
