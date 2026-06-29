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İsrail Cumhurbaşkanından, Avrupa'dan İsrail'e yönelik boykot ve yaptırım çağrılarına son verilmesi çağrısı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze saldırıları sonrası Avrupa'da artan boykot ve yaptırım çağrılarına tepki göstererek, 'rotanızı tersine çevirin' dedi. Herzog, diyalog çağrısı yaparken, Lübnan ile varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve Suriye ile barış istediklerini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası Avrupa'da giderek artan İsrail'e yaptırım ve boykot çağrılarına ilişkin "rotanızı tersine çevirin" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Romanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Herzog, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından giderek artan boykot ve yaptırım çağrılarına ilişkin, "Avrupa'da İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısında bulunanlara, rotanızı tersine çevirmeniz için çağrıda bulunuyorum. Tehditler barışı ilerletmeyecektir. Diyalog ilerletecektir. İsrail ile konuşun, İsrail ile etkileşime girin ve barışa doğru birlikte ilerleyelim." dedi.

Lübnan ile ABD arabuluculuğunda imzaladıkları çerçeve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Herzog, "AB ve uluslararası toplum bunu desteklemeli. Aynı zamanda Lübnan'ın ekonomisini ve istikrarını geri kazanmasına yardımcı olmalı ve İsrail'in güvenliğini desteklemeli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Herzog, Suriye'nin güneyinde sürdürdükleri işgale rağmen Şam yönetimiyle "barış ve uluslarımız arasında yeni bir sayfa açılmasını istediklerini" savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Romanyalı mevkidaşı Dan'ın teknoloji, inovasyon, yapay zeka, güvenlik, tarım, kültür ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini ele aldığı ikili görüşme de gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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