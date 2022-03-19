Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Alper GökçebelElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 2, Cicic 3, Vintsilaiou 13, Nur Nihan Dabakoğlu 11, Melike Yalçınkaya 8, Modiri 11, Aysel Bakır 10, Nisa Yalçın 3, Gülfer Tokatlı 3,Esma Çelen Türk,BOTAŞ: Tilbe Şenyürek...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Alper Gökçebel

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 2, Cicic 3, Vintsilaiou 13, Nur Nihan Dabakoğlu 11, Melike Yalçınkaya 8, Modiri 11, Aysel Bakır 10, Nisa Yalçın 3, Gülfer Tokatlı 3,Esma Çelen Türk,

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 23, Dubljevic 20, Ayşe Cora 13, Davis 10, Işıl Alben 2, Jurjane 5, Prezelj 4, Sehernaz Çidal 10, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 2, Işılay Eğin 4,

1. Periyot: 17-27

Devre: 31-50

3. Periyot: 51-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare kendi sahasında BOTAŞ'a 64-105 yenildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Basketbol Süper Ligi, Melike Yalçınkaya, Çimentaş, Türk, Güncel, Haberler

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