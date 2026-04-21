TİKA tarafından yenilenen Herat Ulu Cami parkı hizmete açıldı

Afganistan'ın Herat vilayetinde TİKA tarafından yenilenen Herat Ulu Cami parkı, açılış töreniyle hizmete girdi. Proje, halkın kullanımına sunulmak üzere kapsamlı bir çevre düzenlemesi ile gerçekleştirildi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından yenilenen Herat Ulu Cami parkı, projenin tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında park alanı kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle yeniden halkın kullanımına kazandırıldı.

Çalışmalar çerçevesinde yürüyüş yolları yenilendi, geniş alanlar çimlendirildi, dinlenme alanları oluşturuldu, havuzların altyapısı ve tesisatları onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Herat Ulu Cami çevresindeki proje, tarihi yapının dokusuna uygun şekilde tasarlandı.

Açılış törenine Türkiye'nin Kabil Maslahatgüzarı Sadin Ayyıldız, Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Tezcan Kadıoğlu, TİKA yetkilileri ve davetliler katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bu tür projelerle güçlendiği vurgulandı.

Herat Valisi İslamcar, TİKA'nın bölgede gerçekleştirdiği projelere değinerek, özellikle Ulu Cami müştemilatına yönelik çalışmaların halka büyük katkı sağladığını belirtti. İslamcar, tarihi dokuya uygun şekilde tamamlanan çevre düzenlemesi için TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

Programın sonunda TİKA yetkilileri tarafından Herat Ulu Cami ve çevresinde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Tuncay Sonel'den 'Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?' sorusuna yanıt

Eski valiye açık açık soruldu: Ceset gizlice gömüldü mü?
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Bu tarihten sonra doğanlar ömür boyu satın alamayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu