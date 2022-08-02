Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

 - Güncelleme:

- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

ARDAHAN - Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan Ilgar Bakımevi'nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Serkan Çiftçi Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title