Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor. - Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor ARDAHAN - Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor. Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan Ilgar Bakımevi'nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun. Güncel İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız Serkan Çiftçi Ardahan Güncel Haberler

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