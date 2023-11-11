Hepsiburada, Kasım ayı boyunca her gün gerçekleştirdiği canlı yayınlarla müşterilerini kampanyalar ve sürprizlerle buluşturuyor. 11.11'de ise bugüne özel birbirinden efsane 4 canlı yayın gerçekleştirecek. Canlı yayınlarda en uygun fiyatlı ürünler paylaşılacak ve birbirinden avantajlı kuponlar kazanılabilecek.

Hepsiburada, Kasım ayı boyunca her gün gerçekleştirdiği canlı yayınlarla müşterilerini kampanyalar ve sürprizlerle buluşturuyor. 11.11'de ise bugüne özel birbirinden efsane 4 canlı yayın gerçekleştirecek. Canlı yayınlarda en uygun fiyatlı ürünler paylaşılacak ve birbirinden avantajlı kuponlar kazanılabilecek.

Hepsiburada, Efsane 11'de 4 canlı yayın gerçekleştirecek!

Hepsiburada'nın Efsane Kasım boyunca her gün gerçekleştirdiği canlı yayınlar devam ediyor. 11.11'de de, bugüne özel 4 farklı canlı yayında Hepsiburada kullanıcılarını özel fırsatlar ve kupon kazanma şansı bekliyor.

11 Kasım'da gerçekleşecek yayınların ilki saat 19.00'da Elvin Levinler sunuculuğunda gerçekleşecek, yayında moda ve ev kategorisindeki fırsatlar paylaşılacak. Ardından saat 20.00'de gerçekleşecek yayında ise mobil kategorideki fırsatları Ekin Kollama sunacak.

Hepsiburada'da Efsane Kasım'a özel araba satışı!

21.00'de başlayacak yayında Zeynep Aleyna Şen kozmetik kategorisindeki efsane fırsat ve indirimleri sunacak. Barış G. ise saat 22.00'de teknoloji kategorisindeki efsane indirimleri paylaşmak üzere sunuculuğu devralacak.

Hepsiburada'nın Kasım ayı boyunca sürecek canlı yayınlarını izleyerek, Efsane Kasım fırsatlarından yararlanmak ve sınırlı sayıda kuponlardan kazanabilmek için yapılması gerekenler çok basit. Hepsiburada uygulamasını indirerek canlı yayınlar için "bana hatırlat" özelliğini kullanmak ve uygulama bildirimlerini açmak yeterli.