Haberler

Sakarya'da 'uyuşturucu ve silah ticareti'ne 2 tutuklama

Sakarya'da 'uyuşturucu ve silah ticareti'ne 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18,94 gram kokain ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki operasyonda 1 araçta kokain ele geçirildi. Aracın sürücüsü, şüpheli S.Ö.'ye (49) ait silah bakım ve tamir imalathanesinde de çok sayıda silah parçası ve susturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ö.'nün İstanbul'a gittiği tespit edildi. Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde, kullandığı araçla durduruldu. Araçta 18,94 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun devamında da şüphelinin kaldığı adrese baskın yapıldı. Evde bulunan S.Ş. (43) isimli, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli de gözaltına alındı. Adresteki incelemede, evin silah bakım ve tamiri için kullanılan bir imalathane olarak düzenlendiği belirlendi. Aramalarda 5 silah gövdesi, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör ve yaylar ile susturucu yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli matkap uçları, taşlama makinesi, mengeneler ve silah yapımında kullanılan çok sayıda alet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Savaş sürerken Erdoğan'dan kritik telefon