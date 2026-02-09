Haberler

Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru Umut Sıbıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sıbıç, evli ve bir çocuk babasıydı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Umut Sıbıç (36), evinde temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sıbıç'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi