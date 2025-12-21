Otoyolda otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu geçişinde çekiciye çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.G. (47) yönetimindeki RE 920 CO plakalı otomobil, T.A. (63) idaresindeki 16 HFA 53 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Rıza Çelebi'nin (52) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü A.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.