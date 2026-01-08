Haberler

Minibüs ile otomobil otoyolda çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu 60 yaşındaki Yıldız Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve trafik aksadı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yıldız Dertli (60) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil ile aynı istikametteki 27 AKZ 677 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi. Kazada Yıldız Dertli olay yerinde hayatını kaybetti, B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmanın ardından 2 saat sonra ulaşım normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Serhat YILMAZ-Musa KESKİN/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
