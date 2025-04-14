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Hendek'te Karaca Şehir Merkezinde Koştu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir karaca, sabah saatlerinde şehir merkezinde kaldırımda koşarak esnafın ve vatandaşların ilgisini çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kent merkezine inen karacanın kaldırımda koştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sabah saatlerinde ilçe merkezi Osman Yılmaz Caddesi'nde, karaca görüldü. Karacanın kaldırımda ilerlediğini gören esnaf, dükkanından çıkarak yabani hayvanın şehir merkezinde dolaşmasını şaşkınlıkla izledi.

Bu arada, karacanın cadde ve kaldırımda koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, karacanın dükkanların önündeki kaldırımda ilerlemesi ve karşı yönden insanların gelmesi üzerine yolda koşmaya devam etmesi yer alıyor.

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Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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