Üye Girişi
Haberler

Hendek'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 8 şüpheli, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde jandarmanın göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde durdurulan araçta çok sayıda kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda ise 1'i yabancı uyruklu, 13 kişi, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title