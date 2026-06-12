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Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde serinlemek için girdiği Aksu Deresi'nde boğulan 20 yaşındaki Emir Temiz'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Emir Temiz'in cenazesi (20), toprağa verildi.

Dün serinlemek için girdiği Aksu ile Kadifekale mahalleleri arasındaki Aksu Deresi'nde boğulan Temiz'in cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra evine getirildi.

Temiz'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Hendek Büyük Camisine getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Temiz'in cenazesi, Lütfiyeköşk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Temiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
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