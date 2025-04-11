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Hendek'te Bahar Ortasında Kar Yağışı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçe merkezine kadar indi. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve çatıların beyaza bürünmesine neden oldu.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ilçe merkezine kadar indi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerinde bahar ayında zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ilçe merkezine kadar indi. Kar yağışının kalınlığının 20 santimetrelere ulaştığı yüksek kesimler havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış, ilçe merkezinde de etkili oldu. Çatıların beyaza büründüğü Hendek ilçesinin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 20 santimetrelere kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezine kadar da indi, zemin ve araçların üstü kısa süreliğine beyaza büründü. Yüksek kesimlerdeki kar havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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