Otoyolda durdurulan otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolunda durdurulan bir otomobilde yakalanan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolunun Hendek ilçesi geçişinde insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu 9 kaça göçmen işlemleri için polis merkezine götürülürken otomobil sürücüsü A.N. (27) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü A.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 bin 258 TL idari para cezası uygulanarak aracı trafikten menedildi.

HABER: İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya),