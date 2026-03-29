Sakarya'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan bir araçta 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde takibe alınıp durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda takibe alınarak durdurulan araçta Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E (28), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, M.E.'nin kullandığı araca 11 bin 265 lira idari para cezası ve 15 gün trafikten men cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
