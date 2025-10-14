Hendek'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde tadilat aşamasındaki 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının izolasyon köpüklerinin ısınması nedeniyle başladığı öğrenildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Yeni Mahalle Fiskobirlik Caddesi'nde tadilat yapılan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.
Çatıda hasarın oluştuğu yangının izolasyon köpüklerinin ısınması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel