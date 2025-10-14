Haberler

Hendek'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Hendek'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tadilat aşamasındaki 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının izolasyon köpüklerinin ısınması nedeniyle başladığı öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Yeni Mahalle Fiskobirlik Caddesi'nde tadilat yapılan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Çatıda hasarın oluştuğu yangının izolasyon köpüklerinin ısınması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.