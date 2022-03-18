Hemzemin geçitte trenin çarpacağını fark edip, TIR'dan atladı - Haberler

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Hemzemin geçitte trenin çarpacağını fark edip, TIR'dan atladı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Hemzemin geçitte trenin çarpacağını fark edip, TIR'dan atladı

ELAZIĞ'da yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Sürücü, trenin geldiğini fark ederek dışarı atlarken, TIR ise çarpmanın şiddetiyle sürüklendi.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. 63 ACV 763 plakalı TIR'ın sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treninin geldiğini fark etti. Bu sırada sürücü, dışarı atlarken, trenin çarptığı TIR ise 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'dan atlayan ismi öğrenilemeyen sürücü, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Ekipler ise kaza yerinde inceleme başlattı.


Hemzemin geçitte trenin çarpacağını fark edip, TIR'dan atladı

Hemzemin geçitte trenin çarpacağını fark edip, TIR'dan atladı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Kaza, Güncel, Haberler

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