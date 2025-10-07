Hells Angels Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Gözaltına Alındı
İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, Sırbistan'dan dönerken gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalar yürütüyordu.
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.
Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel