Haberler

Hells Angels Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, Sırbistan'dan dönerken gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalar yürütüyordu.

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunanların tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.

Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.