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Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi

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Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede, Cumhuriyet savcıları ile askeri heyetin yaptığı inceleme sonrası helikopterin parçaları delil torbalarına konuldu.

ENKAZ KALDIRILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede, Cumhuriyet savcıları ile askeri heyetin yaptığı inceleme sonrası helikopterin parçaları delil torbalarına konuldu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan geniş çaplı tarama faaliyetinin ardından helikopterin enkazı, vinçle kaldırılarak TIR'a yüklendi. Ankara'ya gönderilecek olan parçalar, detaylı incelemeye alınarak kazanın nedenine ilişkin çalışma yürütülecek.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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