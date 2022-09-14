Helikopter hayalini arabasını yeniden tasarlayarak gerçekleştirdi
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Helikopter hayalini arabasını yeniden tasarlayarak gerçekleştirdi.
Helikopter hayalini arabasını yeniden tasarlayarak gerçekleştirdi. Kuzey Hindistan'nın Bihar eyaletinde arabasını helikoptere dönüştüren 24 yaşındaki genç Mithilesh, aracı görenleri şaşkına çeviriyor. Mithilesh'in aracının tek eksiği, helikopter gibi uçamaması. Düğün ve nikah gibi törenler için helikopter aracını kiraya veren genç mucidin en büyük hayali, bir gün uçurabileceği helikopter yapmak.
Kaynak: AA / Sandeep Kumar - Güncel