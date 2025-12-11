Haberler

Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi

Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi
Güncelleme:
Hatay'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı kapsamında ele geçirilen 26 gümüş sikke ile birlikte çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler de bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'da Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 26 gümüş sikke kargoyla farklı bir adrese gönderilmek üzereyken ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda Y.Y.Ö. ile B.Ö. gözaltına alındı. Kargoya teslim edilen paket ve adreslerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 26 gümüş sikke, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
