Hekimhan'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenlendi
Hekimhan İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarının kapanış programını düzenleyerek ailelere ve cami görevlilerine teşekkür etti. Müftü Mehmet Salih Genç, ailenin toplumdaki önemini vurguladı.

Hekimhan İlçe Müftülüğünce, yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenledi.

Hekimhan Hükümet Konağı yanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, yaz Kur'an kurslarında çocuklara destek olan ailelere, camilerdeki görevlilere ve programı düzenleyen müftülük personeline teşekkür etti.

Müftü Mehmet Salih Genç de çocukların hatim programı sebebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yılının "aile yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Genç, "Ailenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zira bir toplumun sağlam olması, ailenin sağlam olmasına, bir toplumun ayakta kalması, ailenin ayakta kalmasına bağlıdır." diye konuştu.

