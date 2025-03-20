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Hekimhan'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol koşulları zorlaştı. Trafik ekipleri, uygun olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Malatya- Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi kısmında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.??????????????

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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