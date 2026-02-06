Haberler

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ziyaret

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ziyaret
Güncelleme:
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmalarının yüzde 95 seviyesine geldiğini belirtti ve projedeki son durumu yerinde inceledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çalışmalarda yüzde 95'e kadar gelinen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 40 bin 271 metrekarelik alanda, 597 konut, 28 dükkan ve bir lisenin yer aldığı projede, inşaat çalışmaları yüzde 95 seviyesine geldi.

Belediye Başkanı Yıldırım da projedeki son durumu yerinde görmek amacıyla şantiyeye ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, çalışmaların belirlenen takvime uygun olarak ilerlediğini belirtti.

Hekimbaşı Mahallesi'ndeki dönüşümün bu bölgeye değer katacak sosyal ve kültürel imkanlar da sunacağını kaydeden Yıldırım, "Hak sahiplerimizi güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Bu projeyle hem mahallemizi hem de Ümraniye'yi dönüştürmeye devam ediyoruz. Hak sahiplerinin en kısa zamanda bu modern yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, projede yapılan dağıtım kurgusu ve kura altyapı süreçlerinin de büyük bir dikkatle yürütüldüğünü de bildirdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Haberler.com
500

