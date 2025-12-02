Haberler

Hekim Birliği Sendikası'ndan Doktorlar İçin Ek Ödeme Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekim Birliği Sendikası, TBMM'de kabul edilen KHK değişikliklerinin hekimleri kapsam dışında bırakmasını eleştirdi. Sendika, hekimlik mesleğinin toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, diğer meslek gruplarına sağlanan ek ödemelerin hekimlere de tanınmasını talep etti.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, bazı kamu görevlilerinin maaşlarını iyileştirecek önergeye ilişkin, "Hekimlik mesleği, uzun yıllar süren yoğun bir eğitim ve uzmanlık sürecini gerektiren, toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip bir kariyer mesleğidir. Diğer kariyer meslek gruplarına sağlanan bu ek ödemelerin hekimlerimize de tanınması, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası tarafından, TBMM'de kabul edilen 375 sayılı KHK değişikliklerininde hekimleri kapsam dışında bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sendika, değişikliklerin çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme ve mali hak iyileştirmeleri getirdiğini ancak hekimlerin buna dahil edilmemesine tepki gösterdi.

Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Bugün TBMM komisyonlarından geçen 375 sayılı KHK değişiklikleri, çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme imkanları getirmiş ve bu meslek gruplarının mali haklarını iyileştirmiştir. TBMM'de kabul edilen önerge ile 375 sayılı KHK'ya ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerdeki birçok kariyer kadrosunun göstergeleri artırıldı, üst düzey bürokrasiye ek ödeme iyileştirmesi yapıldı, adliyede çalışan kamu görevlilerinin yüzde 200 olan ek ödemesi yüzde 400'e çıkarıldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeline ciddi iyileştirmeler getirildi, düzenleyici-denetleyici kurumlarda da yüzde 200'e varan artışlar yapıldı.

Ne var ki bu düzenlemeler hekimlerimizi kapsam dışında bırakmıştır. Hekimlik mesleği, uzun yıllar süren yoğun bir eğitim ve uzmanlık sürecini gerektiren, toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip bir kariyer mesleğidir. Diğer kariyer meslek gruplarına sağlanan bu ek ödemelerin hekimlerimize de tanınması, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır. Bizler, hekimler olarak mesleğimizin ve emeğimizin değerinin gözetilmesini ve diğer kariyer unvanlı mesleklerle eşit koşullarda değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu haklı talebimizi duyurmak ve hekim haklarını savunmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlüler arasında evcil hayvan klonlama trendi yayılıyor

En yakın dostlarından ayrılmamak için bakın ne yapıyorlar?
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.