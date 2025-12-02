Hekim Birliği Sendikası'ndan Doktorlar İçin Ek Ödeme Talebi

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, bazı kamu görevlilerinin maaşlarını iyileştirecek önergeye ilişkin, "Hekimlik mesleği, uzun yıllar süren yoğun bir eğitim ve uzmanlık sürecini gerektiren, toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip bir kariyer mesleğidir. Diğer kariyer meslek gruplarına sağlanan bu ek ödemelerin hekimlerimize de tanınması, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası tarafından, TBMM'de kabul edilen 375 sayılı KHK değişikliklerininde hekimleri kapsam dışında bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sendika, değişikliklerin çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme ve mali hak iyileştirmeleri getirdiğini ancak hekimlerin buna dahil edilmemesine tepki gösterdi.

Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Bugün TBMM komisyonlarından geçen 375 sayılı KHK değişiklikleri, çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme imkanları getirmiş ve bu meslek gruplarının mali haklarını iyileştirmiştir. TBMM'de kabul edilen önerge ile 375 sayılı KHK'ya ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerdeki birçok kariyer kadrosunun göstergeleri artırıldı, üst düzey bürokrasiye ek ödeme iyileştirmesi yapıldı, adliyede çalışan kamu görevlilerinin yüzde 200 olan ek ödemesi yüzde 400'e çıkarıldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeline ciddi iyileştirmeler getirildi, düzenleyici-denetleyici kurumlarda da yüzde 200'e varan artışlar yapıldı.

Ne var ki bu düzenlemeler hekimlerimizi kapsam dışında bırakmıştır. Hekimlik mesleği, uzun yıllar süren yoğun bir eğitim ve uzmanlık sürecini gerektiren, toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip bir kariyer mesleğidir. Diğer kariyer meslek gruplarına sağlanan bu ek ödemelerin hekimlerimize de tanınması, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır. Bizler, hekimler olarak mesleğimizin ve emeğimizin değerinin gözetilmesini ve diğer kariyer unvanlı mesleklerle eşit koşullarda değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu haklı talebimizi duyurmak ve hekim haklarını savunmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."