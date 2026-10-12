Hekim Birliği Sendikası 1 Kasım 2026'dan itibaren uzaktan muayenede hizmet sunmayacak

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Kahramanmaraş'ta, ambulans gönderilmediği iddia edilen 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk'ta beyin kanaması tespit edilmesine ilişkin haberin ardından, zorunlu uzaktan muayeneye karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Sendika, üyelerinin 1 Kasım'dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında hizmet sunmayacağını bildirdi.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep edilen Ahmet Turan Buyruk'un yaşadıklarına ilişkin haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Halkın sağlığını ve hekimlerin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak amacıyla sendikal eylem kararı aldığını belirten sendika, yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Videodaki gibi olaylarla karşılaşmamak, halkımızın sağlığını ve hekimlerimizin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak için sendikal eylem kararı aldık. Hekimlik yalnızca hastayı dinlemek değildir; görmek, dokunmak ve fizik muayene yapmaktır. 1 Kasım 2026'dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında üyelerimiz hizmet sunmayacaktır. Yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetleri devam edecektir. Hasta güvenliğinden ve hekimlik mesleğinin bilimsel ilkelerinden taviz vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA