Haberler

Hekim Birliği Sendikası 1 Kasım 2026'dan itibaren uzaktan muayenede hizmet sunmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hekim Birliği Sendikası 1 Kasım 2026'dan itibaren uzaktan muayenede hizmet sunmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekim Birliği Sendikası, zorunlu uzaktan muayeneye karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Sendika, üyelerinin 1 Kasım 2026'dan itibaren aile hekimlerine zorunlu tanımlanan uzaktan muayene randevularında hizmet sunmayacağını, yüz yüze muayenenin süreceğini bildirdi.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Kahramanmaraş'ta, ambulans gönderilmediği iddia edilen 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk'ta beyin kanaması tespit edilmesine ilişkin haberin ardından, zorunlu uzaktan muayeneye karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Sendika, üyelerinin 1 Kasım'dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında hizmet sunmayacağını bildirdi.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep edilen Ahmet Turan Buyruk'un yaşadıklarına ilişkin haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Halkın sağlığını ve hekimlerin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak amacıyla sendikal eylem kararı aldığını belirten sendika, yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Videodaki gibi olaylarla karşılaşmamak, halkımızın sağlığını ve hekimlerimizin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak için sendikal eylem kararı aldık. Hekimlik yalnızca hastayı dinlemek değildir; görmek, dokunmak ve fizik muayene yapmaktır. 1 Kasım 2026'dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında üyelerimiz hizmet sunmayacaktır. Yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetleri devam edecektir. Hasta güvenliğinden ve hekimlik mesleğinin bilimsel ilkelerinden taviz vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti

1 yıl 13 gün sonra maç kaybettiler!
Ajda Pekkan’dan dizi sürprizi! Eda Ece ve Binnur Kaya ile halay çekti

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Kovboy şapkasıyla halay çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Katliam gibi kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı

Yine puan aldılar! Acun'un takımı İngiltere'ye korku salıyor
Nuri Şahin, kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu

Kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Vincenzo Montella'dan duygusal veda

Vincenzo Montella'dan duygusal veda
İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler

Olaylı maçtan sonra herkes Arda'yı konuşuyor
11 kişinin can verdiği kazanın öncesine ait görüntülere ulaşıldı: Ölüme götürülmeden önce 7 dakika mola vermişler

Ölüme götürülmeden önce 7 dakika mola vermişler