Haberler

Heimlich manevrasıyla mesai arkadaşının hayatını kurtardı; o anlar kamerada

Heimlich manevrasıyla mesai arkadaşının hayatını kurtardı; o anlar kamerada
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ Belediyesi binasında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın çalışanın nefes borusuna yediği kraker kaçtı. Nefes alamayan kadın çalışanın rahatsızlandığını fark eden mesai arkadaşı Ali Özcan Yatkın, hızla yanına gitti. Yatkın, çalışma arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan kraker çıkan kadın, yeniden nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç