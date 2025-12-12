Karabük'te boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Karabük'te boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

100. Yıl Mahallesi'ndeki börekçiye babasıyla gelen çocuğun boğazına şeker kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğa ilk müdahaleyi babası yapmaya çalıştı.

Durumu fark eden işletme çalışanı, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı.

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.