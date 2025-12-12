Haberler

Karabük'te boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Karabük'te bir çocuk, boğazına takılan şeker yüzünden nefes alamazken, babası ve işletme çalışanının müdahaleleri sayesinde hayata döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te boğazına şeker takılan çocuk, Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

100. Yıl Mahallesi'ndeki börekçiye babasıyla gelen çocuğun boğazına şeker kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğa ilk müdahaleyi babası yapmaya çalıştı.

Durumu fark eden işletme çalışanı, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı.

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
