Çin'de Kömür Madenini Su Basması Sonucu 5 İşçi Mahsur Kaldı
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen su baskınında 5 işçi yer altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HARBİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 5 kişi yer altında mahsur kaldı.
Jixi Halkla İlişkiler Departmanı, olayın pazar günü saat 04.30 sıralarında Jixi kentinde bulunan Heilongjiang Fengyuan Mining Limited şirketine ait Datonggou kömür madeninde yaşandığını açıkladı.
Yerel yetkililer ortak bir kurtarma merkezi kurarak, mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel