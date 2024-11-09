Üye Girişi
Haberler

Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi'yle Öğretmenler Günü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, 'Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi' kapsamında hazırlanan hediye paketleri 81 ildeki öğretmenlere gönderildi. Proje, yöresel ürünler ve Türk bayrağı ile bezeli paketlerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ulaşacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak 81 ildeki öğretmenlere gönderildi.

Milas Kaymakamlığı himayelerinde, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen proje kapsamında, ilçede görevli öğretmenler tarafından hediye paketleri hazırlandı.

Yöresel ürünler, kutlama mektubu ve Türk bayrağının yer aldığı paketler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ildeki 81 öğretmene ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yaptığı açıklamada, hediye paketlerini coğrafi işarete sahip başta zeytinyağı, zeytin ve bal gibi ürünlerle oluşturduklarını söyledi.

Paketlerin heyecanla hazırlandığını anlatan Böke, "Ülkemizin 81 ilinde fedakarca hizmet veren kıymetli öğretmenlerimize medeniyetlere başkentlik yapmış Milas'ımızdan birer küçük hediye gönderiyoruz. Bu yıl da büyük bir heyecanla, hevesle kıymetli öğretmenlerimiz hediyelerini hazırladı, kargoya verdi. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarını yetiştiren tüm değerli öğretmenlerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise 81 ildeki 81 öğretmenin hediye paketlerini Öğretmenler Günü'nde teslim alacaklarını dile getirdi.

Paketi alan öğretmenlerden duygu ve düşüncelerini içeren birer video beklediklerini belirten Bal, "Bu videolardan klip yaparak Öğretmenler Günü'nde güzel bir anı olarak paylaşmayı planlıyoruz. Böylesi anlamlı bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bal, projenin ülke genelindeki öğretmenler arasında bir gönül bağı oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a duruşma çıkışı böyle bağırdı

 Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi

HDP'nin Erbil bürosunu kapatıp temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.