Hebei Eyaletinde Şiddetli Yağışlar: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kayıp

SHİJİAZHUANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xinglong ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişiden haber alınamıyor.

Afet Kurtarma Merkezi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, yağışların Liudaohe kasabasındaki bazı köylerde büyük hasara yol açtığı ve arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.