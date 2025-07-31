Hebei Eyaletinde Şiddetli Yağışlar: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kayıp
Çin'in Hebei eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiden ise haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yağışların özellikle Liudaohe kasabasındaki köylerde büyük hasara neden olduğu bildirildi.
SHİJİAZHUANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xinglong ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişiden haber alınamıyor.
Afet Kurtarma Merkezi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, yağışların Liudaohe kasabasındaki bazı köylerde büyük hasara yol açtığı ve arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel