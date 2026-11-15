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Hebei'deki Gucheng'de geleneksel erişte yarışmasında ustalar hünerlerini sergiledi

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Hebei'deki Gucheng'de geleneksel erişte yarışmasında ustalar hünerlerini sergiledi
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Gucheng ilçesinde geleneksel erişte yapım yarışması renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye özgü elle çekilen Longfeng Gongmian eriştesinin ustaları, yarışmada eriştenin yapım aşamalarını sergiledi.

SHİJİAZHUANG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Gucheng ilçesinde geleneksel erişte yapım yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye özgü ve elle çekilerek hazırlanan geleneksel Longfeng Gongmian eriştesinin ustaları, eriştenin yapım aşamalarını sergiledi.

Kaynak: Xinhua
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